SERVIÇO

Odontomóveis prestam assistência a quatro localidades de Salvador

Atualmente, o município conta com 200 consultórios portáteis

Os consultórios itinerantes estão prestando serviços ao longo desta semana nas localidades de Parque São Cristóvão, Alto de Coutos, Pirajá e Uruguai, das 8h às 15h. Para ter acesso ao serviço, basta apresentar o Cartão SUS de Salvador e documento original com foto.

Nos odontomóveis é possível conseguir avaliações bucais com dentistas, restaurações, limpezas, aplicação tópica de flúor e possíveis exodontias (extrações), dentre outros serviços. Além do acolhimento in loco, os profissionais podem realizar os encaminhamentos para procedimentos de média complexidade nos Centros Especializados Odontológicos (CEOs).