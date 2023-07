Oito homens são mortos em operação policial em Itatim

Oito homens foram mortos em uma operação policial na cidade de Itatim, na Chapada Diamantina, nesse domingo (30). Segundo a Polícia Militar, os homens estavam armados na zona rural da cidade.



Segundo informações da PM, militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Chapada receberam a informação de que havia diversos homens armados e drogas na região do Morro do Tigre. No local, os homens teriam atirado contra os policiais. Houve uma troca de tiros.