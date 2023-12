Olodum, Cortejo Afro e Filhos de Gandhy: confira programação da Concha Negra 2024

A 3ª edição do Concha Negra está confirmada e trará diversas atrações. Serão seis sextas-feiras de música afro-baiana, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Olodum, Cortejo Afro, Adão Negro, Afoxé Filhos de Gandhy, Mr. Armeng e Alex Xella foram os projetos selecionados para se apresentarem entre janeiro e março de 2024. As datas dos shows também já estão definidas, serão nos dias 26 de janeiro, 16 e 23 de fevereiro e nos dias 08, 22 e 29 de março. Os eventos começam às 19h e terão ingressos vendidos pela Sympla ou na bilheteria do TCA, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O Concha Negra é uma iniciativa que se compromete a fomentar a diversidade cultural da Bahia, suas tradições e patrimônios, garantindo o lugar da música afro-baiana na programação mensal da Concha Acústica do Complexo do TCA, maior equipamento cultural do estado. Sua realização parte de premissas das políticas reparatórias previstas na constituição do Estado da Bahia e no Estatuto da Igualdade Racial. O projeto é realizado pelo Governo da Bahia.