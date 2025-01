MATERIAL ESCOLAR

Onde seu caderno usado vale desconto? Saiba como fazer a troca

Papelaria troca folhas de cadernos e fichários usados por desconto na compra de cadernos novos e papel Chamequinho

Priscila Natividade

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 19:47

A promoção é válida até 11 de março Crédito: Shutterstock

Não é difícil encontrar quem tenha em casa uma pilha de cadernos acumulados durante o ano que fica ali no quartinho, no canto, sem saber ao certo como dar um destino a esse material escolar. E se a gente te disser que tem uma rede de papelaria que está aceitando as folhas usadas do seu caderno e fichário em troca de um desconto?

Pois é. Essa é a ideia da campanha ‘Seu caderno usado vale desconto’ que acontece em todas as lojas físicas da Kalunga, inclusive nas unidades da marca instaladas em Salvador. A rede está oferecendo um desconto de R$ 1,50 a cada 1kg de folhas recolhidas. A ação promocional é válida na compra de cadernos da linha Spiral e sulfite Chamequinho (100 folhas).

A campanha é válida até 11 de março e o desconto é limitado a 50 kg por CPF. O caderno ou refil de fichário precisa ser entregue sem capa e sem espiral. Para participar, basta se dirigir a uma loja física onde o material vai ser pesado e o consumidor vai poder garantir o desconto.

Não são aceitos livros, apostilas, revistas, papel impresso ou papéis plastificados, ou folhas de caderno com resíduos de alimentos. As folhas de cadernos, fichários e de gramaturas e tamanhos diferentes podem ser misturadas.

Material mais caro

No início do ano, a compra do material escolar é mais um item que compromete a planilha de despesas dos pais que buscam, de todos os jeitos, estratégias para tentar economizar. E produtos como livros, cadernos e de papelaria estão pesando cada vez mais.

É o que apontam os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No último mês, em Salvador, o caderno foi um produto da lista de material escolar que mais que dobrou quando comprado com o mês anterior.

Se, em novembro de 2024, o caderno teve uma variação de 1,82%, nos primeiros 15 dias do mês seguinte esse índice chegou a 4,02%. Já artigos de papelaria, em geral, apresentaram um aumento de 5,15%.