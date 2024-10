SALVADOR

Ônibus é incendiado e congestiona trânsito na Avenida Paralela

Um ônibus do transporte coletivo de Salvador foi incendiado na noite desta segunda-feira (14), na Avenida Paralela, nas imediações do bairro da Paz. De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), o veículo fazia a linha 1036 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz e foi incendiado por populares.

"O veículo ficou atravessado na via, impedindo a circulação dos veículos. O trânsito está congestionado na região. Para viabilizar o atendimento de transporte, as linhas estão sendo desviadas pela Avenida Pinto de Aguiar, até que a situação seja controlada", informou a secretaria.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) confirmou que a manifestação deixou o trânsito lento na via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para conter as chamadas de incêndio em um ônibus, numa manifestação. Ainda não há maiores detalhes. Agentes da Transalvador, da Semob, Bombeiros e a Polícia Militar (PM) estão no local. O motivo da manifestação também não foi informado.