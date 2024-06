BLOQUEOU TRÂNSITO

Ônibus é incendiado em trecho da Avenida Suburbana; linha ficará sem operação nesta quarta (12)

Caso aconteceu na região do Boiadeiro, nas imediações do Lobato

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 22:35

Ônibus ficou totalmente destruído; devido ao ataque não haverá operação da linha nesta quarta-feira (12) Crédito: Reprodução

Um ônibus elétrico foi incendiado por criminosos na Avenida Suburbana. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (11) na região da localidade Boiadeiro, nas proximidades do bairro do Lobato. Segundo o Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sindmetro), o veículo faz a rota Ilha de São João x Pituaçu. Devido ao ataque não haverá operação da linha nesta quarta-feira (12). O fogo foi debelado e ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, traficantes da região interceptaram o veículo e ordenaram que os ocupantes descessem. Vídeos do ocorrido mostram moradores da região assustados com a situação. Nas imagens, é possível ver que, mesmo em chamas, o ônibus ainda segue por alguns metros até perder o controle e ficar atravessado na pista, fazendo com que alguns carros precisassem desviar para evitar acidentes. O fogo começou nos fundos e se alastrou pelo coletivo que ficou totalmente destruído.

“Os caras do Boiadeiro mandaram eu descer e tocou fogo no ônibus. Fecharam a Suburbana e eu tive que descer do carro. Eles estavam todos armados”, afirma uma pessoa que gravou um dos vídeos no local.

Procurada, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que o coletivo pertence à frota do Governo do Estado. Ainda de acordo com a pasta, os ônibus que ficaram no congestionamento causado pelo ocorrido foram desviados pela Bela Vista do Lobato, Parque São Bartolomeu e Alto do Cabrito, de onde retornam ao seu itinerário regular.