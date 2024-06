Ônibus é incendiado no bairro de São Marcos

Um ônibus pegou fogo no bairro de São Marcos, na noite dessa sexta-feira (31). O coletivo foi incendiado próximo à localidade do Coroado, segundo informações da Polícia Militar.

As chamas do ônibus também atingiram as fachadas de algumas lojas do comércio na Rua Direta de São Marcos. Segundo informações da TV Bahia, o ataque ao ônibus teria ocorrido após a morte de uma pessoa no bairro. A polícia não confirmou a informação ao CORREIO.