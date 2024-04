INCIDENTE

Ônibus pega fogo e fica totalmente destruído em garagem na Praia Grande

Bombeiros estiveram no local para fazer o rescaldo do incêndio

Um ônibus do sistema Integra ficou completamente destruído depois de pegar fogo, na noite desta terça-feira (2), dentro da garagem da Unidade Praia Grande, que fica Avenida Suburbana, em Salvador.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local para apagar as chamas e fazer rescaldo. Apenas um coletivo foi atingido pelo fogo. Não há informações sobre o que o que causou as chamas.