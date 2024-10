VIOLÊNCIA

Ônibus voltam a circular em Cajazeiras XI após tiroteio

Os ônibus voltaram a circular em Cajazeiras XI na manhã deste sábado (19), depois de um tiroteio que levou à interrupção do serviço no bairro na noite de ontem.

O tiroteio intenso no final de linha da região foi registrado por moradores em vídeos que circulam nas redes sociais. Um vídeo chegou a mostrar um ônibus dando ré para sair do local. Depois disso, os coletivos pararam de circular lá, por volta das 20h. Comércios e bares fecharam as portas e ruas ficaram desertas.