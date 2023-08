Uma operação foi deflagrada, nesta terça-feira (29), nas cidades de Salvador, Niterói e Belo Horizonte e combate uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar, como o jogo do bicho. Em Salvador, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão dentro da 5ª fase da Operação Lavanderia dos Sonhos.



Foram apreendidos dinheiro em espécie, além de documentos em endereços comerciais e numa residência no condomínio Costa Verde, em Piatã, pertencentes aos empresários suspeitos. Segundo o Ministério Público, ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em alvos relacionados a pessoas físicas e jurídicas. A organização criminosa tinha como base a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.