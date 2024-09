SEGURANÇA

Operação Força Total: PM apreende granadas, drogas, carro roubado e desarticula facções na Bahia

Salvador e Santa Cruz Cabrália, no extremo sul do estado, foram palco de mais uma edição da Operação Força Total, da Polícia Militar da Bahia, durante toda esta terça-feira (17). Entre as ações, foram registradas apreensões de réplica de arma, veículos roubados, além da desarticulação de facções e prisões em flagrante. Em Santa Cruz Cabrália, foram 329 porções de drogas recolhidas durante a operação, além de 4 granadas e munições.

Combate a facções criminosas

No bairro da Ribeira, seis câmeras utilizadas por grupos criminosos em pontos estratégicos foram removidas. Elas faziam parte de um sistema de videomonitoramento utilizado por criminosos. O equipamento era posicionado de forma estratégica com o objetivo de monitorar a aproximação de policiais.

Já no Engenho Velho da Federação, na localidade conhecida como Baixa da Égua, policiais militares derrubaram uma construção irregular levantada por criminosos para tentar dificultar a ação policial na região. Além da derrubada da estrutura, as equipes limparam nomes de um grupo criminosos escrito em um muro como tentativa de ocupar território naquela localidade.

Prisão em flagrante

Pela manhã, um homem foi preso após roubar um ônibus e fazer o motorista refém na 3° Avenida do Cab. Militares da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar informação. Após negociação com o homem, as equipes conseguiram a libertação do refém e a rendição do suspeito.