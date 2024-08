INTERIOR DO ESTADO

Operação mira grupo que roubava carga na Bahia; prejuízo passa de R$ 1 milhão

Segundo a Polícia Civil, grupo que celebrava contratos de transporte com o objetivo de desviar mercadorias

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 09:58

Operação contra grupo que roubava carga na Bahia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um grupo criminoso que atuava no roubo de cargas em rodovias foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (29). Segundo o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), o grupo investigado já causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de liderar o grupo nas cidades de Brumado, Lagoa Real, Barra da Estiva e Vitória da Conquista.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que um grupo organizado celebrava contratos de transporte de mercadorias com o objetivo de desviar as cargas e, posteriormente, registrar comunicações falsas de roubo em delegacias para apresentar aos seus contratantes como justificativa para o não cumprimento da entrega.

"Quando foi registrado um roubo na Delegacia Territorial de Anagé, em janeiro deste ano, o caso chamou a atenção dos investigadores do núcleo de Vitória da Conquista do Draco-LD, que, descobriram que o caminhão mencionado no relato já havia sido alvo de um roubo anterior em dezembro de 2023, entre as cidades de Maracás e Contendas do Sincorá. Assim, foi observado um modus operandi idêntico ao de outras ocorrências, o que motivou o aprofundamento das investigações", declarou a diretora do Draco-LD, delegada Márcia Pereira.

Ainda de acordo com a polícia, as ações visam a coletar provas adicionais que confirmem também as suspeitas de participação do grupo nos delitos de fraude e comunicação falsa de crime. As investigações seguirão, com o objetivo de identificar mais vítimas e ressarcir os prejuízos causados.