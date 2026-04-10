Osba realiza concerto gratuito em Salvador neste final de semana

Alan Pinheiro
Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:37
A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza neste domingo (12), às 11h, mais um concerto gratuito da Série Manuel Inácio da Costa, iniciativa que leva a Osba a igrejas de Salvador. A apresentação acontece no Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira), no bairro do Garcia, em Salvador. A entrada está sujeita à lotação do espaço, que abrirá ao público a partir das 10h30.
A regência deste concerto fica por conta do maestro convidado Felipe Prazeres, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e maestro associado da Orquestra Petrobras Sinfônica. Felipe Prazeres é também diretor artístico e cofundador da Orquestra Johann Sebastian Rio, uma das mais importantes orquestras de câmara do país.
“É sempre uma alegria estar perto da OSBA, essa orquestra que também faz parte da minha história como regente. Minhas primeiras apresentações como regente na OSBA foram há cerca de dez anos, um importante divisor de águas na minha trajetória. Agora volto para reger esse concerto que fala de momentos diferentes na música sinfônica e eu tenho certeza que o público vai adorar”, declara o maestro Felipe Prazeres.
O concerto trará ainda solos do chefe de naipe dos violoncelos da OSBA, Thomaz Rodrigues, e da soprano convidada Gabriella Pace. O programa reúne duas obras do russo Piotr Tchaikovsky (1840-1893), “Andante Cantabile, TH 63” e “Variações sobre um Tema Rococó, Op. 33 TH 57”, além da “Sinfonia n° 35 em Ré Maior, K. 385 ‘Haffner’”, do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), e de “Sieben Frühe Lieder (Sete Canções Iniciais)”, obra composta pelo austríaco Alban Berg (1885-1935).
Em conjunto, o programa traça um arco que perpassa o classicismo luminoso de Mozart, o romantismo melancólico de Tchaikovsky, chegando à modernidade de Berg. Uma viagem de quase dois séculos de música em uma única manhã. O local conta com estacionamento gratuito, sujeito à disponibilidade.