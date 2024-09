CULTURA

Aos 50 anos, Carlos Prazeres celebra três décadas de inovação na música clássica

Junto com os marcos de tempo, vieram também conquistas e projetos. O carioca está atualmente à frente da turnê Belchior Sinfônico, que, após apresentação em Salvador, segue para Rio e Campinas, e já tem diversos projetos planejados para este ano para a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), da qual é regente titular desde 2011. Entre eles, um concerto com Chico César, no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e a apresentação do balé clássico ‘O Quebra-Nozes’, de Tchaikovsky, que será realizado na íntegra em dezembro.

Seus projetos misturam linguagens artísticas, buscam um público diversificado e dialogam com a cultura, valores e tradições sociais. O maestro aposta em uma atuação musical que não impõe padrões estrangeiros e propõe uma troca com a sociedade, em vez de ‘buscar civilizá-la’. Prazeres recebeu, no ano passado, o Prêmio Profissionais do Ano de Melhor Conjunto Sinfônico do país, resultado do seu trabalho à frente da OSBA.