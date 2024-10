CRIME

Ossada humana é encontrada em Feira de Santana

Um ossada humana foi encontrada na cidade de Feira de Santana, no interior do estado, nesta quarta-feira (23). O caso foi registrado na Central de Flagrantes, que investiga o caso.

O que se sabe até o momento, a ossada humana foi encontrada próximo ao povoado de São Vicente, região do Rio Salgado, distrito de Tiquaruçu. Há indícios de que a vítima seja do sexo masculino, porém apenas os laudos periciais vão confirmar o fato.

Crime em Santo Estevão

A vítima foi identificada como Nathan Carlos Oliveira de Sena, de 22 anos. Segundo a PC, o corpo foi localizado em uma estrada da zona rural, próximo a Fazenda Tarinha. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo enquanto as investigações são realizadas com o objetivo de identificar autoria e motivação do crime.