ALERTA

Outras formas de agressões: veja sinais que as mulheres costumam ignorar antes da violência física

Especialistas orientam mulheres a identificar comportamentos violentos que precedem a agressão física

Antes que uma mulher seja agredida fisicamente, é comum que tenha existido, antes, outras formas de violência. Começa com críticas excessivas, evolui para controle do que usa, para onde vai e com quem vai. Nesse intervalo de tempo, surge também a manipulação emocional quando o agressor é confrontado e as sucessivas tentativas de isolamento social. Esses são alguns dos sinais de alerta que indicam que o relacionamento vai mal, assim como a segurança psicológica e emocional da mulher está em risco. >