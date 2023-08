Paciente quebra porta, invade consultório em Salvador e é levada para delegacia

Uma paciente invadiu um consultório do Centro de Saúde Péricles Laranjeiras, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, nesta terça-feira (22), em Salvador.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a mulher quebrou porta e fechadura da sala durante um atendimento, e antes de ser contida pelos profissionais, danificou materiais educativos usados em atividades com os demais pacientes.



A paciente não chegou a agredir ninguém. A Polícia Militar foi acionada e deslocou uma equipe para atender a ocorrência. Ela foi conduzida para uma delegacia de polícia.