Pai e filho são baleados dentro de casa em Feira de Santana

Um pai e o filho de 4 anos foram baleados na madrugada desta quarta-feira (23), dentro de casa, no bairro do Campo Limpo, em Feira de Santana.



Gilvan Moreira Lima, 28, e o filho Herbert Victor da Silva Lima estavam na residência quando homens armados entraram na casa atirando. Gilvan foi baleado na perna e o menino foi atingido no rosto.



Gilvan foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade e Herbert para a policlínica no bairro George Américo, mas não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.