RAINHA DO RECÔNCAVO

Papa eleva Paróquia de Santo Amaro à Basílica Menor, primeira do interior da Bahia

Título foi concedido no período em que se celebra os 416 anos da Paróquia Nossa Senhora da Purificação

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 20:35

Matriz de Nossa Senhora da Purificação Crédito: Reprodução/Instagram

Os fiéis católicos do recôncavo baiano estão em festa. A Paróquia Nossa Senhora da Purificação foi elevada, pelo Papa Francisco, à categoria de Basílica Menor, se tornando a primeira deste no interior da Bahia. O anúncio foi feito na última sexta-feira (18). O título foi concedido no período em que se celebra os 416 anos da Paróquia Nossa Senhora da Purificação.

"O título de Basílica Menor é conferido pelo Papa a igrejas de especial relevância litúrgica, pastoral e histórica. Esse título representa um elo mais estreito com o Vaticano e concede privilégios litúrgicos que fortalecem a ligação da paróquia com o Papa e a Igreja", explica uma publicação da Basílica nas redes sociais. "Além disso, a Basílica se torna um local de referência para peregrinações, possuindo direitos e responsabilidades específicas no culto divino", completa.

O comunicado foi lido durante uma missa de celebração, no último domingo (20), regida pelo Pe. Raimundo Mário de Santana, responsável pela leitura do documento oficial enviado pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos ao Bispo Dom Antônio Tourinho Neto.

Processo de reconhecimento

A solicitação de elevação foi pedida em 2020. Uma equipe formada por pelo menos 17 pessoas, lideradas pelo Pe. Raimundo Mário de Santana fizeram todo o preparo dos registros fotográficos detalhados das imagens sacras, objetos litúrgicos e da própria igreja.

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Com dedicação, o documento inscrito foi enviado para o Vaticano, que posteriormente solicitou mais informações, prontamente respondidas. [...] Hoje, nos alegramos por essa dupla celebração: a nossa paróquia, agora Basílica Menor, e os 416 anos de sua ereção canônica, um presente que marca profundamente a nossa fé e devoção, com a bênção do Papa Francisco", descreve.

Derivado do grego 'basiliké', sinônimo de nobreza, o termo descreve igrejas "com um valor especial para igreja católica". A basílica menor é caracterizada por ser um local de devoção e peregrinação. O título permite que celebrações religiosas específicas possam acontecer na referente igreja.

São chamadas de Basílicas Menores por estarem localizadas fora de Roma, na Itália, diferente das Basílicas Maiores, também conhecidas como Basílicas Papais, que estão na cidade italiana, de acordo com informações da assessoria da Arquidiocese de Salvador. Além da Diocese de Cruz das Almas, em Santo Amaro, a Bahia tem outras quatro Basílicas, todas em Salvador, sendo elas:

Catedral Basílica do Santíssimo Salvador;



Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim;



Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia;



Basílica Arquiabacial de São Sebastião (Mosteiro de São Bento)