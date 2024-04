SALVADOR

'Parecia que um prédio tinha desabado', afirma vizinho de casa atingida por caminhão de lixo em São Caetano

Moradores foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (18)

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 20:10

Caminhão de lixo atinge casa em São Caetano Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os moradores da Rua Desembargador José Manoel Viana Castro, no bairro de São Caetano, pensaram que um prédio havia desabado no momento em que um caminhão de lixo atingiu uma casa no final da manhã desta quinta-feira (18). Uma mulher e duas crianças estavam na residência e foram resgatadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CMBA). Ninguém ficou ferido.

De acordo com um vizinho do imóvel, que não quis se identificar, a família ficou em um quarto no andar de cima da residência, que tem dois pavimentos, aguardando para saírem. Ele contou que, ao ver a situação, foi checar como todos estavam já que o lugar não tem saída pelos fundos.

“A mãe me falou que todos estavam bem e eu disse para ela ir com as crianças para os fundos, porque na parte da frente tinha um risco de desabar. Ela ligou para o marido que estava trabalhando e ele veio para cá. Em seguida chegaram os bombeiros e o Samu para fazer o resgate e ver como eles estavam”, afirmou.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local para averiguar se havia risco de desabamento do imóvel. Ainda segundo o morador, um motorista de aplicativo ficou com o carro parado na direção do caminhão e precisou arrancar para não ser prensado no portão. Ainda assim, o veículo foi atingido nos fundos. O caminhão foi retirado por volta das 15h30.

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou o ocorrido e informou que a equipe de manutenção e segurança da prestadora de serviço foi no local e ficará responsável por reparar os danos e adotar as medidas cabíveis para resolver a situação com brevidade.