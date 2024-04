SÃO CAETANO

Moradores de casa atingida por caminhão de lixo são resgatados

Três moradores de uma casa atingida por um caminhão de lixo, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro de São Caetano, foram resgatados por uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Felizmente, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na Rua Desembargador José Manoel Viana Castro. Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou o ocorrido e informou que a equipe de manutenção e segurança da prestadora de serviço já está no local e ficará responsável por reparar os danos e adotar as medidas cabíveis para resolver a situação com brevidade.