POLÍTICA

'Se não tem competência, passe para prefeitura que a gente executa', diz Bruno Reis sobre Feira de São Joaquim

"Tem 18 anos de governo do PT na Bahia e nesse período todo só conseguiram fazer a primeira fase (das obras em São Joaquim). Todos sabem que ela sempre foi gestão do Estado. Se eles não têm competência para fazer, passem para a prefeitura que a gente executa a obra, mantém e entrega o equipamento histórico e importante pra nossa cidade", salientou o prefeito.

A declaração do prefeito ocorreu após ele ser questionado pela imprensa, durante abertura do Connected Smart Cities, no Centro de Convenções, sobre as falas do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Nesta quarta-feira (17), ele afirmou que a Feira de São Joaquim seria uma responsabilidade do Município, mas que faria uma reforma a pedido dos feirantes.