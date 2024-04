DIA DOS POVOS INDIGENAS

Indígenas baianos promovem 'Fogueira Digital' para diálogos sobre diversidade e paz nesta sexta-feira

Iniciativa liderada pela ONG Thydêwá busca engajar o público em debates interculturais e lança Mostra Competitiva para Filmes Indígenas

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 11:31

Indígenas Baianos Promovem 'Fogueira Digital' para Diálogos sobre Diversidade e Paz Crédito: Divulgação/ Larrysa Machada

Indígenas baianos convidam público para dialogar sobre a diversidade e a paz em uma “Fogueira Digital” (live) nesta sexta-feira (19), dia dos Povos Indígenas, no canal do Youtube Mensagens da Terra. A iniciativa é parte do projeto “Indígenas e Diversidade para Paz” idealizado pela ONG Thydêwá, localizada em Ilhéus – Bahia, que prevê formações para indígenas e ações de diálogos interculturais visando a produção de materiais didáticos e paradidáticos. Para participar via Zoom os interessados devem preencher a ficha de inscrição (https://bit.ly/fogueiradigital).

A Fogueira Digital é um método de reunião online que se constrói por semelhança às fogueiras tradicionais indígenas. Nela será debatida a segunda fase do projeto que oferta cursos online de produção de curta-metragem para indígenas com foco em cultura e identidade. A próxima etapa, debatida na fogueira, buscará construir uma aliança entre os indígenas participantes do projeto com professores e alunos de escolas públicas, realizando encontros presenciais e criando colaborativamente um ebook que será um Guia para estimular a Cultura da Paz por meio da Diversidade Cultural e das Sabedorias Indígenas.

Mostra Competitiva da Visão Indígena Bahia 2024

Na sexta-feira (19), serão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva da Visão Indígena Bahia 2024. A iniciativa recebe gratuitamente filmes de micro e curta-metragem, de 30 segundos a 3 minutos de duração, realizados por indígenas da Bahia sobre a temática "Diversidade para Paz". As inscrições acontecem entre os dias 19 de abril a 19 de maio de 2024 pelo formulário aqui.

Poderão concorrer filmes de realizadores indígenas produzidos de janeiro de 2022 até agora. Dois filmes serão premiados, um deles por uma Comissão de Seleção composta por Nhenety Kariri-Xocó; Maria Pankararu; Kadu Tapuya; Kuenan Tikuna e Mariela Tulián, e outro pelo voto popular. A comissão fará uma playlist com todas as obras enviadas que ficará aberta a votação do público nos dias 21, 22 e 23 de maio. Os dois filmes premiados serão exibidos online e cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de mil reais.