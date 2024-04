SALVADOR

Caminhão de lixo perde o controle e invade casa em São Caetano

Um caminhão de lixo perdeu o controle e invadiu uma casa no bairro de São Caetano, no final da manhã desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu na Rua Desembargador José Manoel Viana Castro.

Até o momento, não há informações sobre feridos, no entanto, moradores da casa não estariam conseguindo sair do imóvel por conta do caminhão. Uma equipe da Transalvador está se deslocamento para o local.