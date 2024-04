CRIME

Homem é morto em avenida após se envolver em briga no oeste da Bahia

Um homem foi morto a tiros enquanto transitava em uma avenida no Centro de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O crime aconteceu na Avenida JK na tarde desta quarta-feira (17), após a vítima discutir com outro homem que estava dentro de um veículo.