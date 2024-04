DIA DO EXÉRCITO

Parque da Cidade recebe Ação Cívico-Social em comemoração ao Dia do Exército

Ação será realizada pela 6ª Região Militar neste domingo (21)

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 16:38

Parque da Cidade Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Em homenagem ao Dia do Exército, a 6ª Região Militar realizará no próximo domingo (21) uma grande Ação Cívico-Social no Parque da Cidade, das 10:00 às 17:00h. A iniciativa contará com exposição de materiais e equipamentos militares, apresentação da banda de música da 6ª Região Militar, atividades lúdicas para as crianças e prestação de diversos serviços médicos, odontológicos, jurídicos, educativos e assistenciais à comunidade soteropolitana.

O evento encerrará a extensa agenda de atividades em alusão ao Dia do Exército para ressaltar à sociedade soteropolitana a estreita ligação do cidadão soldado com a comunidade.

A ação social contará com a parceria de vários órgãos e instituições, entre elas: a Prefeitura Municipal de Salvador e a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, que está coordenando o emprego de dez Secretarias Municipais, o Tribunal de Justiça da Bahia, a Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (HEMOBA), a Fundação José Silveira/Rotary Club da Bahia e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia.

Confira alguns dos serviços oferecidos pelos órgãos e instituições participantes:

1. Exército Brasileiro / 6° RM

Atendimento médico com generalista, ortopedista e pediatra, aferição de pressão, teste de glicemia, orientação bucal, orientação sobre primeiros socorros, regularização da situação militar (alistamento e apresentação da reserva), atividades lúdicas para as crianças, apresentação da banda de música, exposição de materiais e equipamentos militares e demonstrações de Cães Adestrados do 6° BPE.

2. Prefeitura de Salvador e suas Secretarias, sob a coordenação da Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro

Exames de mamografia e eletrocardiograma, atendimento odontológico/saúde bucal, atendimento clínico, vacinação (Dupla Tipo Adulto, Hepatite B, Tríplice Viral, Febre Amarela, Influenza e Covid - bivalente), Cadúnico, CRAS, CREAS, atividades esportivas, disponibilização de vagas de emprego – SIMM, SAC do Empreendedor, CODECON, assistência técnica gratuita para elaboração de projetos arquitetônicos de construção, ampliação e reforma de imóveis, distribuição de mudas de planta e orientação da DEFESA CIVIL/CODESAL.

Além disso, haverá campanhas educativas sobre o trânsito, controle de zoonoses, arboviroses e animais peçonhentos, leptospirose, tuberculose, hanseníase, esquistossomose, redução e prevenção no uso de álcool e outras drogas, acessibilidade para pessoas com deficiência, dignidade menstrual e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

3. Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA)

Consultas processuais e orientações jurídicas em casos de divórcio, dissolução de união estável, pensão alimentícia, partilha de bens, reconhecimento/investigação de paternidade.

4. Tribunal Regional Eleitoral - TRE

Emissão e regularização de título eleitoral.

5. Corregedoria Geral de Justiça da Bahia

Requisição de 2ª via de certidão de nascimento e regularização fundiária (Reurb) - orientações sobre o programa.

6. Departamento de Polícia Técnica da Bahia

Emissão e renovação de identidade. O interessado deverá levar certidão de nascimento ou casamento e duas fotos 3x4 com fundo branco. Haverá um fotógrafo no local.

7. HEMOBA

Doação de sangue e cadastro para doador voluntário de medula óssea.

8. Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN)

Requisição de 2ª via de certidão de nascimento e casamento.

9. Fundação José Silveira/Rotary Club