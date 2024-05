SAÚDE

Prefeitura vai implantar serviço de oncopediatria no Hospital Santa Izabel

Investimento será de R$ 3,2 milhões

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 13:08

Contrato foi assinado nesta quinta (2) Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Um convênio firmado entre a Prefeitura de Salvador e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia vai implantar serviço de oncopediatria no Hospital Santa Izabel, em Nazaré. O contrato foi assinado nesta quinta-feira (2), no Bairro da Paz, durante a inauguração do novo Centro Especializado de Reabilitação Nível II (CER II) da comunidade, que será operado pela mesma instituição. O investimento será de R$ 3,2 milhões.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) lembrou que outra parceria feita com a Santa Casa possibilitou a implantação do serviço para adultos e que a ampliação da oferta também para as crianças foi um pedido da instituição. Ele parabenizou a iniciativa.

“No passado, nós firmamos um convênio com a Santa Casa e já inauguramos o serviço de oncologia para adultos, que, inclusive, já está com sua capacidade máxima em operação. E, naquela ocasião, nos foi apresentada uma demanda da Santa Casa, uma demanda do Hospital Santa Izabel, da necessidade de oferecer esse serviço também para as crianças. Por isso, assinamos esse termo de compromisso”, afirmou o prefeito.