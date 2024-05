SAÚDE

Centro de Reabilitação é inaugurado no Bairro da Paz

Moradores do Bairro da Paz, em Salvador, se reuniram na manhã desta quinta-feira (2) para acompanhar a inauguração do novo Centro Especializado de Reabilitação Nível II (CER II) da comunidade. A unidade oferta serviços em reabilitação para pessoas com deficiência de origem física, intelectual e com Transtornos do Espectro Autista. O equipamento, que será operado pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, terá capacidade para realizar até 2 mil procedimentos por mês.