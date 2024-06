ÁREA VERDE

Parque de Pituaçu será cercado e terá ciclovia reformada

Licitação da obra foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (21)

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 08:18

Parque Metropolitano de Pituaçu Crédito: Max Haack/Reprodução Facebook

O Parque Metropolitano de Pituaçu, uma das maiores áreas verdes de Salvador, vai passar por uma reforma. Entre as obras, estão previstas a revitalização da ciclovia e o cercamento do parque. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial, nesta sexta-feira (21).

Serão investidos R$ 25 milhões na revitalização. Nos 15 quilômetros da ciclovia estão previstas a construção de cinco quilômetros de passeio, implantação de novos pontos de apoio e de primeiros socorros.

A obra contempla também a implantação de bicicletário, cercamento de trechos do parque, iluminação, paisagismo, contenção e estabilização de taludes e intervenção para encerrar os alagamentos no KM 9 da ciclovia.

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema), é a responsável pela ação, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), que vai realizar os serviços. A licitação presencial tem 90 dias para ser concluída.

A coordenadora do parque, Bernadete Argolo, destaca que a requalificação vai agregar muito mais ao parque, não só na beleza cênica. “Acredito que isso vai gerar emprego e renda. Vai ser muito melhor para a comunidade do entorno. A Bahia vai ter muito a ganhar com aquele espaço. Vai ser um espaço voltado ao turismo, ao entretenimento, ao lazer e à cultura”.

Dentro do projeto de revitalização também está prevista a recuperação estrutural do Monumento à Mário Cravo, com obras do artista plástico, localizado na entrada principal do Parque de Pituaçu.