Parque Social realiza mutirão de limpeza no Parque da Cidade neste sábado (21)

A ação integra a campanha do Dia Mundial da Limpeza

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 11:07

Parque Social realiza mutirão de limpeza no Parque da Cidade próximo sábado Crédito: Divulgação

O Parque Social realizará, no próximo sábado (21), às 8h, um mutirão de limpeza no Parque da Cidade, em Salvador, com a participação de colaboradores, jovens aprendizes e beneficiários da instituição, além dos demais voluntários. A ação integra a campanha do Dia Mundial da Limpeza, uma mobilização que visa conscientizar a população sobre o descarte responsável de resíduos e a importância da preservação do meio ambiente.

O ponto de encontro será no estacionamento externo do Parque Social, dentro do Parque da Cidade. O evento, em parceria com o Instituto Limpa Brasil – Let's do It!, pretende envolver voluntários na prática de hábitos sustentáveis, além de contribuir diretamente para a conservação de um dos maiores espaços verdes da cidade: o Parque da Cidade, um importante remanescente da Mata Atlântica. Para participar, acesse o link [https://www.limpabrasil.eucuidodomeuquadrado.org/evento/parque-social-limpa-o-parque-da-cidade] e preencha o formulário.

De acordo com Sandra Paranhos, diretora-geral do Parque Social, o mutirão reflete o compromisso contínuo da instituição com a sustentabilidade. “Nosso objetivo é incentivar mudanças de comportamento, promovendo ações que inibam a poluição e fortaleçam a relação da comunidade com o meio ambiente. A limpeza que será feita neste dia, de forma voluntária, vai além do que já é realizado diariamente, pois nos dividiremos em grupos e coletaremos resíduos sólidos descartados de maneira irregular por pessoas que frequentam o Parque da Cidade”, explica Paranhos.

Orientações para o dia da ação:

 Os voluntários receberão luvas e sacos para a coleta;

 Use roupas leves e confortáveis;

 Recomendamos o uso de sapato fechada;

 Traga sua garrafinha de água;

 Não se esqueça do protetor solar e do boné;

 Antes do início do mutirão, será realizada uma alimentação coletiva, denominada "Fruta da Manhã", se possível, traga a de sua preferência.

