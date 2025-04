DENÚNCIA

Passageira denuncia racismo em aeroporto de cidade baiana: 'Fui constrangida'

Bagagem foi vistoriada sem a presença da cliente

Uma passageira denuncia que foi vítima de racismo institucional durante uma abordagem no Aeroporto de Porto Seguro, no sul da Bahia. O episódio ocorreu no sábado (12), quando a jornalista Daniele de Jesus retornava de uma viagem de trabalho com cinco colegas. Ela conta que um funcionário suspeitou da sua bagagem, e realizou uma vistoria sem que a passageira estivesse presente. >