SUSTO

Passageira fica com a perna presa no vão da plataforma do metrô em Salvador

Cliente foi socorrida por agentes da CCR

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de março de 2025 às 16:43

Metrô de Salvador Crédito: Divulgação CCR Metrô Bahia

Uma passageira ficou com uma perna presa entre o vão do trem e a plataforma do metrô de Salvador na manhã deste sábado (22), na Estação Imbuí. >

De acordo com informações da CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo modal, os Agentes de Atendimento e Segurança prestaram atendimento à cliente, que recebeu os primeiros socorros ainda na estação e foi encaminhada para uma unidade de saúde. >

Em nota, a CCR reforçou que realiza campanhas de conscientização sobre os cuidados durante o embarque, a viagem e o desembarque dos trens.>