AVENIDA PARALELA

Passarela no Bairro da Paz tem previsão para conclusão em maio

As fundações da passarela já estão prontas e as treliças estão montadas e prontas para a instalação. Em paralelo, estão em execução servidos de instalação de corrimão, guarda-corpo e cobertura. Nos próximos dias, deverá ocorrer o içamento da estrutura metálica no cruzamento da avenida e execução da laje do piso. Além de rampas de acesso.