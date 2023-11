PCdoB da Bahia elege Geraldo Galindo como novo presidente

Geraldo Galindo. Crédito: Divulgação

O comitê estadual do PCdoB da Bahia elegeu durante a conferência ordinária do partido, nesta quarta-feira (15), o bancário Geraldo Galindo como novo presidente da sigla. Galindo também é escritor e já foi vice-presidente do partido no estado.



A decisão foi tomada pelos 387 delegados e delegadas de todo estado, que escolheram os 120 nomes que vão compor o novo Comitê baiano para o biênio 2024/2026.



Considerado um dirigente experiente e referência pela sua militância, Galindo vai suceder o presidente cessante Davidson Magalhães, de quem foi vice, pelos próximos dois anos. Para a nova gestão, a cientista política Daniele Costa, que também é secretária nacional de Mulheres, foi eleita para a vice-presidência.

A conferência começou na quarta e homenageou Péricles Souza, presidente de honra e referência histórica na construção do PCdoB na Bahia, reunindo cerca de 600 pessoas.

Com o resultado anunciando, Galindo agradeceu a confiança. "Quero agradecer a todos e todas militantes do PCdoB, que durante os dias de ontem e de hoje demonstraram apoio e carinho com a minha indicação, e dizer também que estou comprometido em liderar com integridade, transparência e dedicação", disse.

O novo presidente do Comitê Estadual, na ocasião, ainda trouxe a informação de que o partido vai dirigir a federação composta pelo PCdoB, PV e PT a partir do mês de janeiro de 2024.

A nova vice-presidente do PCdoB-BA, Daniele Costa também falou no evento. “Estou bastante emocionada a assumir uma tarefa tão desafiadora quanto essa de ir junto com Galindo e toda a direção aqui eleita hoje de conduzir os trabalhos do PCdoB no grande desafio que nós teremos que é ter êxito eleitoral em 2024”, afirmou.