Pé na areia, vista-mar e mais: Alphaville lança novo condomínio no Litoral Norte da Bahia

O Grupo Alphaville realizou, neste sábado (9), o lançamento do seu terceiro empreendimento no Litoral Norte da Bahia. O Alphaville Guarajuba 3 foi anunciado em um evento na Track & Field Praia do Forte, que contou música e gastronomia.



O condomínio será o último do grupo à beira-mar na região. Após sucesso com as outras duas unidades – lançadas em 2019 e 2021, respectivamente -, o Alphaville Guarajuba 3 pretende elevar os padrões de luxo, refletindo arquitetura inovadora e infraestrutura de alto padrão.