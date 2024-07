OPERAÇÃO ÚLTIMA MILHA

PF investiga grupo que usava sistema da Abin para espionar autoridades; mandado foi cumprido em Salvador

“De acordo com as investigações, o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos”, destacou a PF à época.