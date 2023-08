Piso da enfermagem: Portaria amplia recursos da Bahia em 9% para auxiliar pagamentos

Uma nova portaria que acrescenta 9,2% recursos enviados para a Bahia foi publicada nesta quarta-feira (16) pelo Ministério da Saúde. A portaria estabelece os critérios e procedimentos para o repasse financeiro da União para pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Para todo o país, o valor total é de mais de R$ 7 bilhões. Agora, o Estado da Bahia terá um valor mensal de R$ 29.388.205,50 para incrementar o piso, 9,2% a mais do que na portaria anterior. O pagamento do piso será retroativo aos meses de maio, junho, julho e agosto. Os valores desses quatro meses serão pagos em parcela única.

No total, para esse período, serão R$ 117.552.822,00 para os profissionais da rede estadual, um acréscimo de R$ 9.906.102,16 em relação ao que havia sido estabelecido anteriormente. Os valores são exclusivamente do Estado. Os municípios receberão o repasse diretamente do MS para implantação do piso a seus profissionais.