Pizzarias oferecem até 50% de desconto nesta segunda

Pizzas. Crédito: Divulgação/Raul Spinassé

Nessa segunda feira, dia 10 de julho, a dieta terá uma boa desculpa para ser adiada por mais uma semana, afinal, em todo o país se comemora o Dia da Pizza. Para marcar a data da melhor forma possível, pizzarias de Salvador oferecerão descontos de até 50% e venderão sabores especiais aos clientes. Há opções de sabores mais tradicionais e outros bem inovadores, como o de carne de porco desfiada, servido com 20% de desconto pela Cantina di Gabi.

O prato tem origem italiana, mas, em terra brasileiras, ganhou nomes criativos e sabores únicos e regionais, como a pizza baiana, preparada com carne seca e banana da terra. Segundo levantamento da Associação de Pizzarias Unidas, o Brasil produz, diariamente, um milhão de pizzas. Um consumo tão expressivo merecia um dia especial e, por isso, foi designado o 10 de julho como a data máxima. A tradição nasceu em 1985, em São Paulo.

No Isola Dei Sapori, no bairro do Rio Vermelho, os irmãos e sócios Silvia e Marco Caria servirão o sabor especial "De volta para casa". A pizza, com mussarela de búfala, molho pomodoro especial e formaggio de queijo meia cura em lascas será servida ao longo desta semana com preço promocional: R$ 50.

O sabor foi desenvolvido após uma viagem dos irmãos à terra natal de ambos, a lha de Sardenha.

Para quem prefere variar os sabores, há os rodízios, que também terão preços promocionais em pizzarias, como a Rocca Forneria e Pizzaria, com unidades nos bairros da Pituba e Graça; a Pizzaburg, com espaços nos bairros de Roma e Brotas.

Confira abaixo opções de como aproveitar o dia em Salvador:

Companhia da Pizza

A Companhia da Pizza já foi eleita cinco vezes a melhor pizzaria de Salvador. Fundada no ano 2000, a Companhia serve pizzas com massas artesanais, assadas no forno à lenha. Em celebração ao Dia da Pizza, o restaurante diminuiu o preço do rodízio para 59 por pessoa.

Endereço: Praça Brg. Faria Rocha, 266, Rio Vermelho

Contato: (71) 99379-0951

Premierpizza Pizzaria

A Premierpizza criou uma lista de 10 sabores com preços promocionais para este dia 10 de julho. De R$ 58, as pizzas escolhidas passam a custar R$ 39. A pizzaria funciona por delivery e os sabores podem ser consultados no Instagram do estabelecimento.

Contato: O contato deve ser feito via Instagram (@pizzariapremier)

Buonna Pizza

Para comemorar o Dia da Pizza, a Buonna Pizza criou um sabor de pizza limitado - a pizza de camarão - e zerou a taxa de entrega para os pedidos por delivery. O restaurante também vai enviar um litro de refrigerante grátis junto aos pedidos.

Endereço: R. do Benjoim, 291, Pituba

Contato: (71) 3353-1774

Domino's

A Domino's vai oferecer 50% de desconto em qualquer sabor de pizzas. A promoção é válida para os clientes que comprarem presencialmente, por telefone, site ou aplicativo oficial da Domino's. A Domino's é um clássico norte-americano importado para o Brasil.

Endereços: Rua Alexandre Herculano, 90, Pituba| Av. Almirante Marques de Leão, 465, Barra| Avenida Jorge Amado, 961

Contatos: 3014-0809 (Pituba), 3037-1111 (Barra) e 3037-3333 (Avenida Jorge Amado)

Rocca Forneria e Pizzaria

A Rocca Forneria, tradicional pizzaria da cidade, terá um preço especial no rodízio: R$ 59. Crianças com idade entre 2 a 5 anos pagam metade do valor. As pizzas da Rocca possuem bordas finas e são assadas no forno à lenha. O colunista Ronaldo Jacobina, do CORREIO, dá nome a um dos sabores, em que vão pomodori pelati fresco, mussarela especial, calabresa moída salteada na cebola e no vinho do Porto, orégano e pedaços de parmesão.

Endereços: Rua das Hortênsias, 564, Pituba ou R. Humberto de Campos, 1

Contatos: Pituba: 71 3451-2086 / Graça: 71 2132-1246

La Prima Pizzaria

Essa é para quem quer aproveitar o Dia da Pizza desde cedo. A La Prima Pizzaria, que só funciona por delivery, começa a funcionar pontualmente às 10h40. Para o dia especial, a pizzaria oferecerá descontos de até 40%. Duas pizzas médias saem por R$ 69 - o preço, sem a promoção, é R$ 113,70.

Contato: 71 99152-6138

Cantina Volpi

Inaugurada há 30 anos, a Cantina Volpi é referência em culinária italiana em Salvador - serve massas, pizzas e outros pratos típicos. Para celebrar o Dia da Pizza, na compra de uma pizza grande, o cliente ganha uma pequena - se pedir via delivery.

Endereços: Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 423, Pituba ou Rua Prof. Sabino Silva, 822, Jardim Apipema

Contatos: (71) 3332-6677

Pastelburg Pizzaria:

A Pastelburg, aberta em 1985, é um clássico para quem gosta de se esbaldar em um rodízio de pizza - e uma tradição entre os moradores da Cidade Baixa. O rodízio, neste dia 10 de julho, vai custar R$ 49. O valor inclui também calzones e pastéis servidos no rodízio. Em pedidos pelo site, você ainda recebe 20% de desconto - se for sua primeira compra.

Endereços: Brotas. Av. Mario Leal Ferreira, 2230, Brotas ou Avenida Caminho De Areia 37, Roma

Contato: (71) 99117-5169

Isola Dei Sapori

O Isola Dei Sapori vai apresentar uma pizza especial, de terça a domingo, em homenagem ao Dia da Pizza. A pizza se chamará: "Di ritorno da casa" (de volta à casa), homenagem à viagem que os irmãos Silvia e Marco Caria, sócios do Isola, acabam de fazer à Sardenha, terra natal de ambos. O novo sabor trará pomodoro sammarzano, mozzarella de búfala e formaggio de queijo meia cura em lascas. O preço será promocional: R$ 50.

Endereço: Rua Guedes Cabral, 123 - Rio Vermelho

Contato: (71) 3012-0766

Torre de Pizza

A Torre de Pizza vai vender por preço promocional o rodízio de pizza e o buffet de massas. Juntos, eles custarão R$69,90. Lá, há 15 sabores de pizza, com 13 opções salgadas e 2 opções doces. Os sabores vão dos clássicos, como a calabresa, portuguesa e a marguerita, ou combinações autorais, como Champignon à Bolonhesa.

Endereço: Parque Shopping Bahia, piso 2, Lauro de Freitas

Contato: 71 98416-2342

Armazém Paulistano

O Armazém Paulistano venderá 11 sabores de pizza com desconto promocional, de segunda à quinta. Uma pizza grande sai por R$63,90. Os sabores promocionais são: baiana; banana; calabresa tradicional; calabresa especial; frango; marguerita; napolitana; milho; portuguesa; presunto e vegetariana.

Endereço: Rua Haeckel José de Almeida, 238 - Jaguaribe

Contato: (71) 3367-5080

Pizzaria Veneza

Opção para quem mora no Subúrbio de Salvador, a Pizzaria Venza vai dar uma pizza a mais aos clientes que forem comprar presencialmente. Válido para qualquer sabor de pizza ou tamanho de pizza.

Endereço: Rua Doutor Eduardo Dotto, 32, Paripe

Contato: (71) 3521-0440

Calabresa com pesto da Cantina di Gabi. Crédito: Divulgação

Cantina Di Gabi

A Cantina di Gabi oferecerá desconto de 20% em todo o cardápio. Para garantir o desconto, os pedidos devem ser realizados por meio do site. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DIADAPIZZA. O cardápio possui os sabores tradicionais, e um sabor exclusivo: o Pulled Pork, feito com uma suculenta carne de porco desfiada, cebola roxa e molho barbecue.

Endereço: Rua Jornalista Ferraro Nascimento, 77, Pituba

Contato: 71 9961-2776

Pizzaria do Professor

A Pizzaria do Professor, tradicional em Itapuã, dará um voucher no valor de R$ 50 para quem for à pizzaria nesta segunda. O valor poderá ser revertido em desconto na compra de outras pizzas, durante todo o mês de julho, exceto aos domingos.

Endereço: Rua da Ilha, 56, Itapuã

Contato: 71 99163-1900

Patroni Pizzaria

Na Patroni Pizzaria, a pizza será celebrada ao longo de todo o mês de julho. Na compra de qualquer sabor de pizza grande, mais dois copos de 500 ml de refrigerante, você ganha outra pizza.

Endereço: Rua das Hortênsias, 918