TRABALHO

PL que pretende regulamentar atividades por APP está parado

Durante quatro meses, o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT-BA) Ilan Fonseca de Souza viveu a experiência de trabalhar como motorista por aplicativo nas ruas de Salvador. O objetivo era fazer um estudo sobre as condições de trabalho dessa categoria, entre dezembro de 2021 e março de 2022, e os resultados vão ao encontro da pesquisa divulgada pela StopClub, nesta segunda-feira (8).

O procurador realizou 350 viagens nos quatro meses de pesquisa e o estudo revelou que após os descontos de combustível e despesas com o automóvel o valor final foi, na verdade, um prejuízo de R$ 1,6 mil. Ele lembrou que atualmente está tramitando no Congresso um Projeto de Lei Complementar (PLP12/2024) que dispõe sobre a relação de trabalho entre as empresas operadoras de aplicativos de transporte e os trabalhadores.

O governo Lula retirou a urgência do projeto e, após a polêmica, a pauta perdeu força no Congresso. Enquanto a regularização não ocorre os tribunais têm julgado caso a caso individualmente. No Tribunal Superior do Trabalho (TST) as decisões têm sido a favor do reconhecimento do vínculo trabalhista entre empresas e motoristas, enquanto no Superior Tribunal Federal (STF) as decisões têm sido favoráveis às empresas.