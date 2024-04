EQUIPARAÇÃO SALARIAL

PL que reestrutura carreira de professores indígenas da Bahia é aprovado por unanimidade

A principal mudança estabelecida pelo projeto corresponde ao salário mensal dos profissionais indígenas do magistério. No início de abril, o CORREIO apresentou a realidade salarial desse grupo : os docentes indígenas que trabalham 40 horas semanais recebem, mensalmente, R$ 1.253,12 – R$3.167,43 a menos que educadores não indígenas.

Com a aprovação, os professores receberão ao menos R$ 3 mil a mais. Agora, basta uma revisão do enquadramento dos profissionais indígenas efetivos para a mudança entrar em vigor. Essa reavaliação tem previsão para acontecer no prazo de 30 dias após a publicação da lei.