MOBILIDADE

Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta ao funcionamento nesta quinta

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) irá retomar a sua operação nesta quinta-feira (12), após a conclusão do serviço de manutenção na bobina de freio, item que garante a segurança do funcionamento do ascensor.