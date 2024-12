CLIMA NATALINO

Plantão da Felicidade: projeto leva Natal para abrigos e hospitais de Salvador

Com peça "Natal da Rua", caravana se apresentou no Lar Franciscano da Saúde neste domingo (22)

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 19:28

Plantão da Felicidade se apresentou com a peça "Natal da Rua", neste domingo (22) Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com muita música e teatro, o projeto Plantão da Felicidade levou o clima natalino para os idosos acolhidos pelo Lar Franciscano Santa Isabel, no bairro da Saúde, neste domingo (22). Com uma apresentação do espetáculo “Natal da Rua”, que conta a história do nascimento de Jesus, os artistas emocionaram quem esteve no local.

"Foi um espetáculo muito bonito, muito criativo e que nos contou sobre a história de Jesus. Ele foi o maior exemplo de ser humano que já passou nessa Terra, seja enquanto pessoa ou como filósofo, com tudo aquilo que ele nos ensinou durante a sua passagem. Foi muito bom de ver", afirmou Zilda Cidreira, 97 anos, que vive há 25 anos no Lar.

O ‘Natal da Rua’ imagina como seria o nascimento de Cristo na Salvador moderna. Na peça, Maria o carrega na barriga em Nazaré das Farinhas, quando é expulsa de casa ao engravidar virgem e tem que ir para a capital. Em Salvador, ela é acolhida por uma comunidade de pessoas em situação de rua e passa por diversas situações até o nascimento de Jesus. Após o espetáculo, os idosos do Lar Franciscano deram seus depoimentos sobre a peça e emocionaram os integrantes do Plantão da Felicidade.

Dona Zilda vive no Lar Franciscano há 25 anos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

“Fazer aqui no Lar Franciscano é muito especial, porque é uma plateia muito generosa e acolhedora. A maneira que eles nos recebem já dá um novo brilho ao espetáculo e nós fazemos com um coração leve, com muita alegria, levando a emoção da peça e recebendo de volta em forma de amor e gratidão. Costumamos dizer que nós somos os mais beneficiados por essa ação, porque levamos a nossa arte e o nosso teatro, mas saímos muito mais alimentados do amor que recebemos em troca”, disse o coordenador do projeto George Vladimir.

“Esse é um lugar que tem uma energia que nos renova. De todos a instituições que a gente já foi, essa é um dos mais especiais, porque poucas vezes o público esteve tão com a gente rindo, aplaudindo e interagindo. Chegar aqui e receber essa alegria, esse afeto, esse carinho, e no fim, essas palavras deles, faz com que a gente saia daqui com a sensação de um Natal verdadeiramente abençoado”, disse o ator Marcos Barreto.

Artistas e público se emocionaram após a apresentação Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O projeto surgiu em 1995 por iniciativa de George, que coordena o projeto junto com Marcos. Em sua 17ª edição, o Plantão da Felicidade começou no último sábado (21) e vai até a próxima terça-feira (24). Ao todo, 75 artistas integram o projeto que vai visitar 16 instituições e hospitais de Salvador até a Véspera de Natal. Quem quiser ajudar o Plantão da Felicidade pode acessar o perfil do grupo através do Instagram @plantaodafelicidade.

Segundo Marcos, a ideia é levar o clima natalino para hospitais e instituições que costumam ser esquecidas nesse período do ano. “Queremos dar o que a acreditamos que as pessoas mais precisam nesse momento, que é a atenção, a escuta e o abraço, que diz que estamos aqui juntos pra celebrar essa época. Essa é uma forma de celebrarmos a verdadeira essência natalina, o olhar para o próximo e o nascimento de Jesus, que é o símbolo do amor e da paz.”, falou.

“O impacto dessa ação é fantástico porque os nossos residentes podem ter esse momentos e sentirem no coração tudo que foi apresentado. Os depoimentos que foram dados por eles após a apresentação, mostram quanto eles aprenderam e se sensibilizaram. A arte trouxe alegria, emoção, entendimento e reflexão. Precisamos acabar com o mito de que as pessoas idosas são apenas meros espectadores. Eles são atentos, atuantes, reflexivos e emitem a opinião deles. Todos estão encantados e emocionados com o que foi visto aqui”, exaltou a gerontóloga e coordenadora das atividades do Lar Franciscano, Graça Senna.