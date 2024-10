EMPODERAMENTO

Plataforma realizará estreia de documentário em celebração ao Dia Internacional da Menina no IFBA

Em celebração ao Dia Internacional da Menina, a exibição do filme ocorrerá no dia 11 de outubro, às 11h40

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 21:10

Ifba Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A plataforma de impacto social Força Meninas realizará a estreia do documentário Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Salvador. Em celebração ao Dia Internacional da Menina, a exibição do filme ocorrerá no dia 11 de outubro, às 11h40.

De forma simultânea, outras quatro escolas e/ou institutos federais responsáveis por parte da formação das meninas protagonistas da produção também vão participar da estreia. Além do IFBA, as exibições acontecerão no Colégio Farias Brito, em Fortaleza e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Juazeiro do Norte , ambas no estado do Ceará (CE) ; no Centro de Ensino Fundamental (Cef 101) Recanto das Emas, em Brasília (DF); e na Escola Técnica Estadual (Etec) Professor Aprígio Gonzaga, na Penha (SP).

O objetivo é despertar a curiosidade para as áreas de ciência, tecnologia, matemática e engenharia, conhecidas pela sigla em inglês Steam (science, technology, engineering, art and mathematics), cada vez mais cedo entre as meninas e meninos em idade escolar.

Viabilizada em parceria com o Ministério da Cultura-Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio das empresas Fundação ​​ArcelorMittal S/A, 3M e Hotmart e apoio do Programa Nacional de Apoia à Cultura (PRONAC), a produção de média duração (45 minutos) é baseada na pesquisa Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro - Meninas brasileiras e a inserção em Stem: abismo no presente diante de um horizonte para o futuro, lançada em 2023, e nas histórias de meninas que realizaram projetos em áreas Steam, por meio da comunidade Força Meninas.

As estudantes Letícia Vieira da Silva (Santana do Cariri/CE), Cellina Landim (Fortaleza/CE), Graziella Doche (Brasília/DF), Anna Luisa Beserra (Salvador/BA) e Catarina Xavier (São Paulo/SP), ganhadoras do prêmio Mude o Mundo como uma Menina, oriundas de diferentes contextos e origens, apresentam suas experiências e seus desafios como estereótipos de gênero, falta de representatividade e de referências nas carreiras que pretendem seguir. Falam também da solidão que muitas vezes acompanha a busca por um futuro promissor para si e para toda a sociedade. Após as sessões, os presentes participarão de uma roda de conversa com as protagonistas.

A CEO da plataforma Força Meninas, Déborah De Mari , afirma que o documentário é muito mais que uma celebração de conquistas individuais. "O filme Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro tem o objetivo de dar pistas sobre como podemos mudar o futuro das meninas, revelando como essas jovens têm traçado seus próprios caminhos para transformar sonhos em realidade. É um manifesto pela importância de oferecer oportunidades iguais e apoio às meninas e jovens mulheres, incentivando-as a alcançar seu máximo potencial. Ao mesmo tempo, a obra faz um apelo à sociedade – pais, avós, cuidadores, educadores, escolas e governos – para que se comprometam ativamente com o desenvolvimento e fortalecimento das próximas gerações de mulheres brasileiras”, reforça.

Serviço

Data: 11/10 (sexta-feira)

Horário: às 14h

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Salvador (Online)