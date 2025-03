AGRESSÃO

PM agride ciclista após incidente de trânsito em cidade baiana; veja o vídeo

Investigação interna apura conduta do policial

Uma cena de violência foi registrada por câmeras de segurança no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Na tarde de sábado (15), um policial militar em serviço foi flagrado agredindo um ciclista após um incidente de trânsito. Após realizar uma manobra e cair da moto, o PM persegue o ciclista, o agride com um capacete e pisoteia a bicicleta. >

O episódio aconteceu na avenida Ayrton Senna. Na ocasião, o ciclista atravessa a via sem atenção. O policial militar que pilotava uma moto desvia bruscamente para evitar a colisão e perder o controle do veículo, caindo no chão. Ele, então, se levanta e, alterado, agride o ciclista com o capacete. >