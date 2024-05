PM da reserva é preso por envolvimento com grupos de extermínio e jogos de azar

Um policial militar da reserva, suspeito de envolvimento com grupos de extermínio e jogos de azar , foi preso pela polícia em Vitória da Conquista, nesta quarta-feira (29). Armas, munições, cofre e aparelhos eletrônicos foram apreendidos com ele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), além do PM, um comparsa foi preso e um policial militar da ativa é investigado por participação no grupo. As Operações Reciclagem e Jogo Sujo foram promovidas simultaneamente na cidade de Vitória da Conquista.

As ações integradas foram promovidas pela Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria Geral da SSP, pelos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do MP, com o apoio da Polícia Civil, por meio das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Vitória da Conquista e de Brumado, além da Corregedoria da Polícia Militar.