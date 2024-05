SSP e MP fazem operação contra integrantes de grupo de extermínio em Vitória da Conquista

Integrantes de grupo de extermínio e que atuam em jogos de azar são alvos de uma operação nesta quarta-feira (29), em Vitória da Conquista. Sete mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos por equipes da Secretaria da Segurança Publica (SSP) e do Ministério Público.

Segundo a SSP, o trabalho é desenvolvido por meio da Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria Geral da SSP, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), com o apoio das Coordenadorias de Vitória da Conquista e de Brumado, além da Corregedoria da Polícia Militar.