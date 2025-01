CRIME

PM desmonta depósito de drogas e prende suspeito em Valéria

Outros homens conseguiram fugir quando notaram aproximação policial

Uma grande quantidade de droga foi apreendida por policiais militares que desmontaram um depósito de drogas em Nova Brasília de Valéria, em Salvador, na tarde da quinta-feira (30). Um suspeito foi preso no local.>

Segundo a Polícia Militar, o depósito foi descoberto na Rua Canoa durante uma intensificação de patrulhamento, após denúncia de que havia um grupo traficando drogas na localidade do Iraque. >

As equipes da 31ª Companhia Independente (CIPM) surpreenderam os suspeitos no local. Quando notaram a aproximação dos PMs, os homens se separaram e fugiram entrando em vários imóveis do local. Um deles foi alcançado e preso em flagrante. >