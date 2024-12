FIM DE NEGOCIAÇÃO

PM liberta refém, prende bandidos e apreende arma de fogo, granada e drogas em Tancredo Neves

Vítima teve casa invadida no "Buracão"

De acordo com a polícia, os militares realizavam ações de intensificação do patrulhamento numa localidade conhecida como "Buração", quando se depararam com um grupo de homens armados, que atirou contra os agentes. Houve revide e dois indivíduos entraram um imóvel, onde fizeram uma mulher refém