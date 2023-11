Polícia mata cinco durante abordagem em Cruz das Almas

Cinco pessoas foram mortas pela polícia na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, nessa quarta-feira (29). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), eles faziam parte de um "bonde de traficantes". Segundo a SSP, equipes do 6° Pelotão da 27ª CIPM e da Cipe Litoral Norte (LN) receberam informações da movimentação de homens armados na localidade de Embira e ampliaram o patrulhamento. Houve uma troca de tiros e cinco foram baleados.

Segundo a SSP, com o quinteto foram apreendidos três pistolas calibres 9mm e 40, dois revólveres calibres 38 e 32, carregadores, munições, R$ 6,5 mil em espécie, 586 pinos de cocaína, 110 pedras de crack, 56 porções de maconha, capa de colete balístico, uma balança e cadernos com anotações do comércio de drogas.