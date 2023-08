PM prende duas pessoas e apreende sete armas em Santa Inês

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central prenderam duas pessoas e apreenderam sete armas de fogo, no município de Santa Inês, no interior da Bahia.



Durante a intensificação de policiamento no povoado de São Paulinho, os PMs viram dois homens em "atitude suspeita" conduzindo um carro na via, e acompanharam os indivíduos, que foram abordados e imediatamente detidos.



Com eles, inicialmente, foram encontradas duas armas longas. Durante as diligências de buscas, foram encontradas mais cinco armas, munições de diversos calibres e três rádio comunicadores.